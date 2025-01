Samuel Marques evita suspensão na liga francesa de râguebi

Acusado de comportamento agressivo para com uma hospedeira, em setembro, durante a gala da LNR, na qual recebeu o prémio de melhor jogador da Pro D2, Marques compareceu perante uma comissão disciplinar do organismo que tutela o râguebi profissional francês.



“Samuel Marques foi sancionado com uma repreensão e uma multa de 3.000 euros por motivo de 'atentado ao superior interesse do râguebi'”, anunciou, em comunicado, a Comissão de Disciplina e Regulamentos da LNR.



Ao escapar a uma suspensão efetiva, o jogador do Béziers fica à disposição do selecionador de Portugal, Simon Mannix, para os encontros de apuramento para o Mundial de 2027, que se disputam em fevereiro.



No râguebi, tradicionalmente, as suspensões dos jogadores estendem-se a todas as competições nacionais e internacionais durante o período em que estão em vigor.



O que motivou a repreensão



Em outubro, a comissão disciplinar da LNR abriu um processo de instrução por comportamento inadequado do internacional português na 20.ª Noite do Râguebi, em 23 de setembro, gala do organismo que distingue anualmente os melhores do râguebi gaulês.



Nessa noite, o "lobo", de 35 anos, recebeu o galardão de melhor jogador da Pro D2, em 2023/24, ao serviço do Béziers.



Porém, segundo testemunhos publicados pelo diário francês L'Équipe, o internacional português apresentou-se, a partir de determinada altura da festa, visivelmente embriagado e teve um comportamento agressivo para com uma funcionária do serviço do serviço de "catering". Alegadamente, terá entornado propositadamente uma bebida sobre a funcionária.



Em fevereiro e março, a seleção portuguesa disputa o Rugby Europe Championship 2025 (REC25), que vai apurar diretamente os quatro primeiros classificados para o Mundial da Austrália2027.