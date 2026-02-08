Sander Eitrem junta recorde olímpico ao mundial nos 5.000 metros de patinagem de velocidade

Sander Eitrem cumpriu a distância em 06.03,95 minutos, deixando o checo Metodej Jilek (6.06,48) e o italiano Riccardo Lorello (6.09,22) nas segunda e terceira posições, respetivamente.



O norueguês, que se estreou em Jogos aos 23 anos, superou a marca de 06.08,84 minutos do sueco Nils Van der Poel em Pequim2022, juntando a melhor marca olímpica ao recorde mundial, de 05.58,52, que lhe pertence desde 24 de janeiro, quando o estabeleceu em Milão.



Este é o segundo recorde olímpico a ‘cair’ em Milão-Cortina2026, depois de, no sábado, a patinadora italiana Francesca Lollobrigida, no dia do seu 35.º aniversário, ter melhorado para 03.54,28 minutos o recorde nos 3.000 metros, retirando mais de dois segundos e meio à marca que pertencia à neerlandesa Irene Schouten (03.56,93).

