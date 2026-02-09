Seattle Seahawks conquistam Super Bowl

Na quarta aparição num Super Bowl, os Seattle Seahawks sucedem a Philadelphia Eagles e são os novos campeões em título da NFL. A vitória na 60.º edição da competição selou a segunda conquista da Liga de futebol Americano do seu palmarés.



A equipa repetiu o sucesso de 2014 e vingou a final de 2015, frente aos Patriots, o mesmo adversário deste ano e um dos mais titulados da prova – seis vezes campeão, a par do Pittsburgh Steelers.



"É um sonho tornado realidade. Muita gente não chega tão longe na carreira. Passámos por adversidades esta época, mas isso mostrou-nos quem éramos como equipa. Poder ganhar aqui é especial", declarou Kenneth Walker.



O 'running back' foi um dos destaques na frente da equipa vencedora, numa partida em que Jackson Smith-Njigba, o melhor jogador ofensivo da fase regular, não passou tão facilmente pelo adversário Christian Gonzalez, que fez uma grande exibição.



À entrada para o quarto e último período, os Seahawks já venciam por 12-0 e afastavam cada vez mais os Patriots de chegarem ao inédito ao heptacampeonato.



A vantagem dos Seahawks começou a ser escrita pela linha defensiva da equipa orientada por Mike Macdonald, impedindo o talento de Drake Maye, o segundo 'quarterback' mais jovem de sempre a ser titular num Super Bowl.



Sem a 'lenda' Tom Brady, os Patriots regressaram ao Super Bowl sem capacidade para enfraquecer o poderio dos Seahawks. Numa exibição muito abaixo do que mostrou na fase regular, Maye terminou a temporada da NFL sem o título de quarterback mais jovem de sempre a ser campeão.



Ainda assim, em três jogadas e menos de um minuto de bola corrida, Drake Maye conquistou um 'touchdown' para os Patriots, reduzindo a diferença pontual entre as equipas.



Os Patriots iam ganhando balanço, mas já dentro dos últimos nove minutos, com o marcador em 19-7, os Seahawks passaram a controlar a partida até ao final e impediram a recuperação do adversário.



Jason Myers bateu o recorde de remates certeiros (cinco) numa final da NFL e foi o autor de 15 dos 29 pontos feitos no jogo pela equipa vencedora.