Seleção de ‘sevens’ eliminada nos quartos de final da primeira etapa do Europeu

Portugal, que na sexta-feira tinha perdido com a Itália (17-5) e vencido a Croácia (52-0), venceu os franceses por 19-14 no último encontro do Grupo B, em Makarska, assegurando o apuramento no segundo lugar, com ensaios de Fábio Conceção (2) e Guilherme Vasconcelos, dois dos quais transformados por Manuel Vareiro.



Após o alinhamento dos quartos de final determinar novo encontro entre ‘lobos’ e ‘galos’, os franceses levaram a melhor, desta vez, por 40-12, numa partida em que Manuel Vareiro e Vasco Leite ‘assinaram’ os toques de meta lusos e Vareiro somou ainda uma transformação.



No domingo, Portugal defronta a Bélgica nas meias-finais do apuramento dos quinto ao oitavo classificados e cruza, depois, com um adversário saída da outra meia-final, entre Itália e Grã-Bretanha.



Na competição feminina, a seleção portuguesa venceu a Itália por 10-5 no último encontro do Grupo C, com ensaios de Catarina Ribeiro e Mariana Santos, mas o resultado não foi suficiente para passar aos quartos de final como uma das melhores terceiras classificadas, em função das derrotas averbadas na sexta-feira, frente a Grã-Bretanha (31-10) e Polónia (36-17).



Nas meias-finais do apuramento dos nono ao 12.º lugares, as ‘lobas’ foram novamente derrotadas, agora pela Turquia, por 26-19, apesar dos ensaios de Mariana Santos, Maria João Costa e Adelina Costa, dois dos quais transformados por Cátia Almeida, e vão disputar o 11.º lugar, no domingo, frente à Ucrânia.



O Rugby Europe Sevens Championship 2024 é constituído por duas etapas, disputadas em Markarska, na Croácia (até domingo) e em Hamburgo, na Alemanha (28 a 30 de junho) para definir o campeão europeu da variante.