Seleção portuguesa de basquetebol vence Hungria na pré-qualificação para Paris2024

Em Gliwice, na Polónia, um jogo completo do conjunto das ‘quinas’, que soube gerir e ampliar a vantagem no quarto período, permitiu aos comandados de Mário Gomes seguir com possibilidade de seguir em frente.



Portugal, que defronta a anfitriã Polónia, na quarta-feira, tem três pontos, mais um do que a equipa da casa e a Bósnia-Herzegovina, que se defrontam hoje, numa ‘poule’ em que só o primeiro segue para as meias-finais, de que ficam desde já afastados os húngaros.



Os portugueses entraram melhor e aproveitaram o desacerto defensivo dos húngaros, que ‘traía’ a muito maior eficácia dentro do aro para os magiares, ainda que o triplo ‘rendesse’ para os lusos, que venciam por 22-21 no primeiro período.



Um parcial de 26-21 permitiu a Portugal sair para o intervalo na frente, mas o regresso dos balneários não foi tão positivo, com a Hungria a marcar seis pontos sem resposta para igualar a partida a 48.



Diogo Ventura marcou de seguida dois lances livres, após um ‘timeout’ pedido por Mário Gomes, e Portugal ‘segurou-se’, ainda que saísse para o último período com apenas dois pontos de vantagem (67-65).



Aqui entrou em jogo o superior coletivo dos portugueses, que soube gerir o esforço e ampliar a vantagem, até porque, lembrou Mário Gomes aos jogadores, durante um ‘timeout’, “os pontos contam” em caso de ser necessário desempatar para seguir em frente.



Num esforço completo em que todos os jogadores que tiveram tempo de jogo pontuaram, destacaram-se Diogo Brito, com 17 pontos, e a exibição de Gonçalo Delgado, com 11 pontos, seis ressaltos e duas assistências.



Com Travante Williams a assinar apenas três pontos, Voytso (13), Gonçalo Delgado (11) e Miguel Queiroz e Daniel Relvão, ambos com oito, foram outros dos destaques no capítulo ofensivo, em que David Vojvoda (16) se evidenciou pela Hungria.



Jogo na Arena Gliwice, na Polónia.



Hungria - Portugal, 74-86.



Ao intervalo: 42-48.



Sob a arbitragem do esloveno Boris Krejic, da espanhola Ariadna Chueca e do ucraniano Sergii Zashchuk, as equipas alinharam e marcaram:



- Hungria: David Vojvoda (16 pontos), Akos Keller (10), Szilard Benke (14), Benedek Varadi (3) e Gyorgy Coloman (5). Jogaram ainda Peter Csataljay, Kornel Csuti, Marcell Pongo, Kemal Karahodzic (6), Norbert Lukacs (3), Zoltan Perl (13) e Adam Somogyi (4).



Selecionador: Stojan Ivkovic.



- Portugal: Diogo Ventura (4), Diogo Brito (17), Travante Williams (3), Miguel Queiroz (8) e Daniel Relvão (8). Jogaram ainda Cândido Sá (11), Rafael Lisboa (6), Ricardo Monteiro (2), Gonçalo Delgado (11), Vladyslav Voytso (13) e João Guerreiro (3).



Selecionador: Mário Gomes.



Marcha do marcador: 21-22 (primeiro período), 42-48 (intervalo), 65-67 (terceiro período) e 74-86 (resultado final).