Selecionador da Dinamarca quer companhia de Portugal na `main round`

O técnico dinamarquês, que comanda a seleção tetracampeã do mundo desde 2017, anteviu o derradeiro encontro do Grupo B da fase preliminar contra Portugal, que ainda não conseguiu assegurar um lugar na ‘main round’, ao contrário dos nórdicos.



“Eu espero que Portugal avance para a ‘main round’ connosco. Para mim, é umas das melhores equipas no Mundo, conseguem jogar um grande andebol”, começou por dizer Jacobsen, ao ser questionado pelos jornalistas portugueses.



Na terça-feira, a anfitriã Dinamarca e Portugal enfrentam-se pelas 19:30 (horas de Lisboa), na Jyske Bank Boxen, situada na cidade dinamarquesa de Herning, onde o técnico prevê um confronto entre as duas melhores equipa do mundo “a jogar um andebol rápido”.



“Eu penso que vai ser um jogo rápido. Portugal joga um andebol rápido, nós também queremos jogar um andebol rápido e, talvez, sejam as duas melhores equipas no mundo a jogar um andebol rápido. Eu espero muita rapidez amanhã [terça-feira]”, anteviu.



O surpreendente empate dos lusos diante da Macedónia do Norte (29-29), no domingo, foi comentado pelo selecionador, que alertou para a qualidade das equipas nas fases finais de Europeus, que a Dinamarca conquistou em duas ocasiões, a última em 2012.



“Portugal mostrou no último torneio [Mundial2025] um grande andebol, foram quartos classificados. Claro que esperava [a vitória] contra a Macedónia do Norte, mas é o andebol e há muito boas equipas na Europa. Se não tu jogas o teu melhor jogo, perdes um ponto”, sustentou.



A já qualificada Dinamarca lidera o Grupo B, com quatro pontos, seguida de Portugal, segundo, com três, da Macedónia do Norte, terceira, com um, e da Roménia, última, sem pontos e já sem hipóteses de rumar à ‘main round’.



A fase final da 17.ª edição do Campeonato da Europa de andebol decorre na Dinamarca (Herning), na Noruega (Oslo) e na Suécia (Kristianstad e Malmö) até 01 de fevereiro.