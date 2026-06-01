Serena Williams vai regressar ao ténis profissional para jogar pares em Queen`s

"Aos 44 anos, Williams vai regressar ao ténis profissional na próxima semana, no torneio de Queen`s, no qual vai competir em pares", lê-se em comunicado da WTA.

A norte-americana afastou-se do ténis após o Open dos Estados Unidos de 2022, encerrando a sua carreira como a jogadora mais titulada em torneios do Grand Slam na Era Open, com 23 cetros.

"Williams é, consensualmente, a melhor tenista da sua geração. [...] Alguns historiadores do ténis iriam mais longe e chamar-lhe-iam a melhor jogadora que esta modalidade viu", enaltece o organismo que tutela o ténis feminino.

Há vários dias que os rumores do regresso da terceira tenista que mais semanas passou como número um mundial (319) circulavam no meio, adensando-se nas últimas horas com partilhas nas redes sociais por parte da norte-americana, mas também da WTA.

Serena Williams encerrou a sua carreira profissional com 73 títulos de singulares, 23 de pares e dois de pares mistos.

Ao lado da irmã Venus conquistou 14 títulos de pares em `majors`, sendo a única tenista a ter completado o `Golden Grand Slam` em singulares -- foi campeã olímpica em Londres2012 - e pares, ao somar três títulos olímpicos em parceria com a outra Williams.