Shinnosuke Oka vence ouro e mantém hegemonia japonesa no "all-around"

Shinnosuke Oka concluiu o concurso com um total de 86,832 pontos, ultrapassando no último aparelho os chineses Zhang Boheng (86,599) e Xiao Ruoteng (86,364), que ficaram com as medalhas de prata e bronze, respetivamente. (Foto:Christian Bruna - EPA)

O também japonês Daiki Hashimoto, que defendia o título olímpico conquistado em casa há três anos, terminou na sexta posição, numa prova em que o ucraniano Illia Kovtun (86,165) foi quarto, depois de ter estado até à última rotação na luta pelo bronze.O Japão, que em Paris2024 já venceu o concurso por equipas, impondo-se à China, mantém o título de 'all around' desde Londres2012, onde Kohei Uchimura alcançou o título, que revalidou quatro anos depois nos Jogos Rio2016.