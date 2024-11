Simona Halep critica sanção ligeira a Iga Swiatek

A Agência Internacional para a Integridade do Ténis (ITIA) revelou na quinta-feira que Swiatek, a número dois do mundo, tinha testado positivo para uma substância proibida, mas a quatro vezes vencedora do Open de França recebeu apenas uma curta suspensão.”, lamentou Simona Halep, numa mensagem publicada no Instagram.A tenista romena ainda afirma que a diferença de tratamento por parte da ITIA deve-se a “má vontade” da organização, que queria acabar com os últimos anos da sua carreira a todo o custo.”, afirma.Inicialmente suspensa até 2026 por um teste positivo no US Open de 2022 e uma anomalia no seu passaporte biológico, Halep viu o Tribunal Arbitral do Desporto (CAS) reduzir a sanção para nove meses em março de 2024, permitindo-lhe regressar aos courts., questionou a antiga número um do ranking mundial.Simona Halep , vencedora do Wimbledon em 2019, afirmou ainda que, apesar de ter perdido dois anos da sua carreira, acabou por conseguir justiça, uma vez que a anomalia no seu passaporte biológico não passou de uma invenção.