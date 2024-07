Simone Biles assegura presença natural em Paris

A ginasta, de 27 anos, que chegou a estar afastada dois anos para se focar na sua saúde mental, o que a levou a abdicar da final do concurso completo (all arround) nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, disputados em 2021, estará em Paris2024 com a também campeã olímpica Sunisa Lee.



Biles superou com tranquilidade os "trials" norte-americanos, que asseguraram também as participações nos próximos Jogos de Sunisa Lee, Jade Carey, Jordan Chiles e a júnior Hezly Rivera, no que será o quinteto norte-americano.



Depois de duas jornadas de competição, Simone Biles alcançou 117,225 nos "trials" e garantiu o apuramento direto, face à sua melhor nota, o que reforça o estatuto de favorita ao título olímpico no "all around", algo que não pôde confirmar em Tóquio.



Então, a competição foi vencida por Sunisa Lee e quando Simone Biles, a debater-se com problemas de saúde mental, não defendeu o título que tinha já conquistado no Rio2016.



A ginasta tem, aliás, quatro títulos no Rio2016: por equipa, no "all around", solo e salto sobre cavalo.



Nas qualificações norte-americanas, Biles foi a vencedora no geral, à frente de Sunisa Lee (111,675), da atual campeã olímpica de solo, Jade Carey (111,425), da também olímpica Jordan Chiles (111,350) e da adolescente Rivera (111,350), que, com 16 anos e 26 dias, será a mais jovem integrante de toda a delegação dos Estados Unidos.



A equipa de ginástica artística feminina terá ainda como suplentes em Paris2024 Leanne Wong e Jocelyn Robertson.