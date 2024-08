Siniakova e Machac conquistam ouro no torneio de ténis de pares mistos

A dupla checa triunfou com os parciais de 6-2, 5-7 e 10-8, num encontro que teve a duração de uma hora e 18 minutos, disputado na terra batida do Court Philippe-Chatrier.



Os canadianos Gabriela Dabrowski e Felix Auger-Aliassime, que já derrotaram os neerlandeses Demi Schuurs e Wesley Koolhof, por 6-3 e 7-6(7-2), ficaram com a medalha de bronze.



O checo Tomas Machac ainda pode conseguir mais uma medalha em Paris2024, uma vez que vai estar na disputa do bronze em pares masculinos, ao lado de Adam Pavlasek, num encontro frente aos norte-americanos Taylor Fritz e Tommy Paul.