Skatepark "incrível" aumenta confiança de Gustavo Ribeiro, que apenas teme a chuva

Após o segundo treino no recinto das provas de skate, na Praça da Concórdia, bem no centro de Paris, Gustavo Ribeiro diz que o plano que trazia para a capital francesa "correu lindamente".



"O skatepark está incrível. Para mim, comparando aos Jogos Olímpicos de Tóquio, este skatepark é mil vezes melhor, sinto-me muito mais confortável do que em Tóquio, as manobras estão a sair bem e agora é esperar até sábado", assumiu.



Gustavo Ribeiro garante estar "bastante preparado", como todos os skaters, considerando que "toda a gente está a andar bastante bem", e assumindo que tem "cozinhado bastante manobras".



Ribeiro tem já a sua linha feita, depois de ter acertado a sua 'run' "várias vezes", pelo que "agora é esperar até sábado e acertar tudo no sábado".



"Eu acho que vai acabar por ser quem tiver mais sorte no dia vai conseguir levar a medalha. Mas estou com o espírito bastante positivo, sinto-me bem em cima da tábua e estou bastante confiante", afirmou.



Gustavo Ribeiro treinou hoje ao lado de alguns dos grandes candidatos ao triunfo final, como os japoneses Ginwoo Onodera, Sora Shirai e Yuto Horigome, os três primeiros do ranking olímpico, ou os norte-americanos Jagger Eaton e Nyjah Houston, mas garante que, em "campeonatos assim com um nível de pressão maior", não gosta de se "comparar com os outros".



"Gosto de tentar superar as minhas próprias expectativas, mas tenho dado uma olhada nos outros skaters, toda a gente está a andar muito bem, mas, como disse, tenho tentado superar as minhas próprias expectativas, lutar contra mim mesmo e seja o que Deus quiser", referiu.



As previsões de chuva para sábado em Paris podem obrigar a que a prova masculina de street seja adiada para segunda-feira, algo que Gustavo Ribeiro "adorava" que não acontecesse, porque já meteu na cabeça que vai andar no sábado.



"Não queria muito que a prova fosse passada para segunda-feira, mas ninguém vai conseguir controlar a meteorologia. Neste momento, está a dar chuva para sábado, vamos ver se o tempo até lá muda. Se mudar, é tentar habituar e fazer o que temos planeado", declarou.



Durante uma parte do treino de hoje, Gustavo Ribeiro esteve a fazer gelo na perna direita, que ficou "um pouco dorida, mas nada especial", assegurando que são "ossos do ofício".



Por fim, o skater luso, oitavo em Tóquio2020, sente que "o skate cresceu imenso" desde a estreia em Jogos Olímpicos e a prova é que os bilhetes para Paris2024 estão esgotados há muito tempo.



"Adoro isso, há mais de seis mil lugares, vão estar aqui mais de seis mil pessoas a ver. Quanto mais pessoas melhor, porque em Tóquio havia zero pessoas. Eu gosto de ouvir as pessoas e sentir o apoio de todas elas e ainda bem que já está cheio, com pessoas a ver e a apoiar os atletas", destacou.



A prova de street masculina disputa-se no sábado, com as eliminatórias a partir das 12:00 locais (11:00 em Lisboa), com os oito melhores a qualificarem-se para a final, que se realiza a partir das 17:00.