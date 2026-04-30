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Sócios do Estrela da Amadora aprovam contas de 2025 por unanimidade

Sócios do Estrela da Amadora aprovam contas de 2025 por unanimidade

O Relatório e Contas do Estrela da Amadora referente ao exercício de 2025 foi aprovado na quarta-feira, por unanimidade, por meia centena de sócios, em Assembleia Geral (AG) do clube.

Lusa /
Foto: Liga Portugal

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A votação, que decorreu no Auditório Amadora Inova, juntou 53 associados dos ‘tricolores’, correspondentes a 50 votantes, que apreciaram e validaram as contas apresentadas pela direção do clube amadorense relativamente ao ano anterior.

A reunião magna, que decorreu com celeridade, teve, pela primeira vez, menos de uma hora de duração, muito embora concentrasse dois pontos de discussão – além do Relatório e Contas relativo a 2025, abordaram-se outros assuntos de interesse para a instituição.

Paralelamente à aprovação das suas contas em AG, desportivamente o Estrela da Amadora discute a permanência na I Liga portuguesa de futebol, competição na qual está dois pontos acima da posição de play-off de manutenção, o 16.º posto, que é ocupado pelo Casa Pia.

Na próxima jornada, a equipa 'estrelista' desloca-se ao terreno do Moreirense, antes de receber o Famalicão e encerrar o campeonato em casa do Sporting de Braga.

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