Sócios do Estrela da Amadora aprovam contas de 2025 por unanimidade

A votação, que decorreu no Auditório Amadora Inova, juntou 53 associados dos ‘tricolores’, correspondentes a 50 votantes, que apreciaram e validaram as contas apresentadas pela direção do clube amadorense relativamente ao ano anterior.



A reunião magna, que decorreu com celeridade, teve, pela primeira vez, menos de uma hora de duração, muito embora concentrasse dois pontos de discussão – além do Relatório e Contas relativo a 2025, abordaram-se outros assuntos de interesse para a instituição.



Paralelamente à aprovação das suas contas em AG, desportivamente o Estrela da Amadora discute a permanência na I Liga portuguesa de futebol, competição na qual está dois pontos acima da posição de play-off de manutenção, o 16.º posto, que é ocupado pelo Casa Pia.



Na próxima jornada, a equipa 'estrelista' desloca-se ao terreno do Moreirense, antes de receber o Famalicão e encerrar o campeonato em casa do Sporting de Braga.



