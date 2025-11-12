Sofia da Silva atesta seleção feminina “com mais vontade” de chegar ao Eurobasket

Portugal começa a disputar o apuramento para o Eurobasket2027 no sábado, na visita à Sérvia, em Belgrado, depois de ter estado pela primeira vez numa fase final, em junho, na República Checa, numa competição coorganizada por Alemanha, Grécia e Itália.



“A expressão certa é mesmo essa, estamos com mais vontade de aproveitar, novamente, esta oportunidade”, sublinhou a jogadora dos israelitas do Maccabi Karmiel, em declarações à agência Lusa.



A capitã da seleção portuguesa, que rumou a Israel após cinco temporadas em Espanha e experiências também nos Estados Unidos, na Turquia e na Bélgica, antevê um jogo difícil, em Belgrado, mas a experiência recente, de já ter vencido o próximo adversário, pode ser favorável.



“A Sérvia incorporou outras jogadoras [após o Eurobasket2025], mas acredito que têm o mesmo estilo de jogo, agressivo, bastante físicas e é uma vantagem já termos jogado contra elas e já termos ganhado. Isso muda um bocado o cenário, para nós, porque a Sérvia é uma equipa que está habituada a ganhar campeonatos da Europa e nós somos uma equipa que estava a tentar chegar a este patamar, então dá-nos outro estado anímico”, explicou a basquetebolista, de 35 anos.



A estreia num Eurobasket2025, abrilhantada pela primeira vitória numa fase final, frente a Montenegro (63-49), foi muito favorável a Portugal, segundo Sofia da Silva.



“Eu penso que sim, a experiência na fase final foi curta, mais curta do que nós gostaríamos, mas também foi um abrir de olhos, uma coisa é estar nas pré-qualificações, outra coisa é mesmo estar no mais alto patamar da Europa, a jogar contra as melhores jogadoras, e então acho que isso ajuda também a querer crescer e a querer melhorar cada dia”, realçou Sofia da Silva.



E valorizou também o basquetebol feminino e as jogadoras portuguesas, de acordo com uma das mais experientes jogadoras nacionais.



“Sem dúvida, e também graças à comunicação social, depois de termos estado na sombra, apesar de termos feito bastantes coisas boas. Esta visibilidade é boa, para que as pessoas possam acompanhar, apoiar e trazer as mais jovens para que possam ter referências, como nós tivemos uma Ticha Penicheiro, uma Mery Andrade, e possam chegar à seleção, também”, referiu.



Apesar da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque de 07 de outubro de 2023 do movimento islamita palestiniano Hamas a Israel, Sofia da Silva disse viver em segurança em Karmiel, a cerca de 200 quilómetros da área do conflito.



“Não mudou para nada, é trabalho, não sinto nenhuma incomodidade na zona em que estou. Jogamos sem nenhum problema, sem grande aparato policial, é tudo bastante tranquilo”, concluiu.



Portugal inicia o Grupo G da primeira fase de qualificação para o Eurobasket2027, organizado por Bélgica, Finlândia, Suécia e Lituânia, em Belgrado, no sábado, a partir das 18:00 locais (17:00 em Lisboa), frente à seleção sérvia, seleção com que ‘carimbou’ o apuramento para o Eurobasket2025, recebendo, três dias depois, a Islândia, no Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, no Barreiro, às 19:00.



Esta fase de grupos encerra com a receção a Sérvia e Islândia, em 14 e 17 de março de 2026, respetivamente, promovendo os dois primeiros de cada grupo e os três melhores terceiros para a segunda ronda, a disputar em novembro de 2026 e fevereiro de 2027, novamente em grupos de quatro.