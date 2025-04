Solange Jesus sexta e Rui Pinto oitavo na maratona dos Europeus de estrada

Solange Jesus (Sporting de Braga) cumpriu os 42,195 quilómetros em 02:29.39 horas, a dois minutos do seu recorde pessoal (02:27.30), mas à frente da espanhola e sua companheira de equipa Esther Navarrete, sétima, em 02:29.49.



A espanhola Ouhaddou Nafie sagrou-se campeã da Europa, ao concluir isolada a meia maratona, em 02:27.14 horas, à frente da sua compatriota Majida Maayouf, segunda, em 02:27.41, enquanto Chemtai Salpeter bateu, sobre a meta, a também israelita Maor Tiuouri na disputa pelo terceiro lugar, tendo ambas terminado com o tempo de 02:28.01.



Na competição masculina, Rui Pinto (Sporting) foi oitavo, em 02:11.28, a escassos cinco segundos do seu recorde pessoal (02:11.23), numa prova vencida pelo italiano Iliass Aouani, em 02:09.05.



Israel ocupou os três lugares seguintes, com Gashau Ayale, Maru Teferi e Haimro Alame separados por 19 segundos, com os registos de 02:09.08, 02:09.17 e 02:09.27, respetivamente.



Para o quarto lugar coletivo de Portugal contribuíram ainda João Almeida (Recreio de Águeda) que foi o 20.º a terminar, com o tempo de 02:17.54, José Sousa (Macedo de Cavaleiros) o 21.º, em 02:18.20, e Fábio Oliveira (Macedo de Cavaleiros) o 30.º em 02:25.50.



Portugal encerra a primeira edição dos Campeonatos da Europa de atletismo em estrada com quatro posições entre os 10 primeiros, com o quarto lugar de Mariana Machado nos 10 quilómetros, hoje, e o sexto de Susana Santos na meia maratona, no sábado, além das classificações na maratona.