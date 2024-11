Sporting assume liderança do Nacional de voleibol ao vencer o Benfica

Com este resultado, a formação 'leonina' tornou-se a autêntica 'besta negra' do Benfica já que, pela terceira vez esta temporada, levou a melhor sobre os pentacampeões nacionais depois dos triunfos na final da Taça Ibérica e da Supertaça de Portugal, ambas por 3-1.



O Benfica, com o presidente Rui Costa no pavilhão, entrou com muita 'fome' e sufocou o Sporting no primeiro 'set', no qual Felipe Banderó e André Aleixo foram as figuras de proa que levaram os 'encarnados' a vencer por claros 25-13.



Mas esse brilho viria a durar pouco, não só pelo melhor desempenho do Sporting, que capitalizou os erros do Benfica no serviço e no bloco, como também a equipa foi a baixo animicamente depois de Banderó ter acertado involuntariamente ma zona ocular de Ivo Casas, quando festejava a conquista de um ponto (11-12).



O capitão do Benfica, após assistência médica (das duas equipas), dirigiu-se para o balneário a cambalear para ser suturado e os 'encarnados' não viriam a reencontrar-se claudicando por 25-21.



O Sporting cresceu no jogo, conseguiu aguentar as fases de pressão do Benfica. Por sua vez as 'águias', já com Ivo Casas em campo, jogaram mais com o coração do que com a cabeça, atacando de forma desenfreada. Os 'leões', com um bom trabalho de bloco, aproveitaram os erros na receção do adversário vencendo por 25-19.



No quarto parcial, o Benfica até pareceu reentrar no jogo, chegou a estar a vencer (8-5), mas a formação de Alvalade deu a volta na conquista do 13º ponto e não mais voltou a largar a liderança apesar da ida ao 'tie-break' (26-24).







Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica -- Sporting, 1-3.



Parciais: 25-13 (23 minutos), 21-25 (34), 19-25 (26) e 24-26 (30).



Sob a arbitragem de Sandra Deveza e Sofia Costa as equipas alinharam:



- Benfica: Nivaldo Gomez, Pearson Eshenko, Matheus Cunda, Felipe Banderó, Tiago Violas e André Aleixo. Jogaram ainda: Ivo Casas (líbero 1), Bernardo Silva (líbero 2), Peter Wholfahrtstatter, Tomás Teixeira, Michal Godlewski e Francisco Leitão.



Treinador: Marcel Matz.



- Sporting: Jan Gabov, Kelton Tavares, Edson Valencia, Yurii Synytsia, Martin Licek e Gonçalo Sousa (líbero 1). Jogaram ainda: Nicolas Perren (líbero 2), Jonas Aguenier, Vinícius Silveira, e Armando Escalante



Treinador: João Coelho.



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.