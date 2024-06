Sporting campeão nacional de ténis de mesa pela nona vez seguida

O Sporting conquistou mais um título português masculino de ténis de mesa, o nono consecutivo, ao vencer o Juncal no segundo jogo da final do campeonato, encerrando a temporada 2023/24 só com vitórias nas competições nacionais.

Depois da vitória na ilha Terceira, os lisboetas venceram por 3-0 e beneficiaram de uma vitória sem jogar logo a abrir.



A lesão de André Silva, que faria par com Mihai Sardu, atribuiu a vitória no primeiro jogo a Diogo Carvalho e Diogo Silva e Diogo Chen levou a melhor no segundo, ante Mihau Sargu (3-0).



O capitão de equipa, Diogo Carvalho, rubricou o 3-0 no segundo jogo da final, batendo Kirill Shvets por 3-0, deixando Bode Abiodun sem precisar de jogar e confirmando o 41.º título nacional dos ‘leões’.



Em 22 jogos, somaram 22 vitórias, no campeonato, e ergueram ainda Taça de Portugal e Supertaça, numa temporada ‘perfeita’ dos comandados de Chen Shi Chao.



Do lado do Juncal, é nova derrota na final do campeonato no dia de hoje, depois de ter também perdido o Nacional feminino para o CTM Mirandela.



“Ser campeão nove vezes seguidas não é fácil. Estes jogadores trabalham comigo há muitos anos, estão habituados a serem campeões, e isso é muito importante”, declarou Chen Shi Chao, citado pelo sítio dos ‘verdes e brancos’ na Internet.



Se Diogo Carvalho quer já “descansar e começar a preparar a próxima época”, Diogo Chen destacou o eneacampeonato como marca da “consistência”, num clube em que aprendeu “a ter a obrigação de vencer”.