Sporting de Braga e Sótão iniciam Euro Winners Cup de futebol de praia com goleadas

O campeão e o vice-campeão nacional em 2023, respetivamente, triunfaram sobre os húngaros do Bonyhád BFC, por 10-1, e os espanhóis do Victoria Beach Soccer Club, por 4-0.



Na primeira jornada daquela que é considerada a 'Champions das areias', e que conta com quatro representantes lusos nos nove agrupamentos, o GRAP perdeu com os italianos do Catania BS, por 6-5, enquanto a AD Nazaré 2022 não conseguiu ultrapassar os também transalpinos do Pisa, por 3-1.



Já no terceiro dia da Euro Winners Challenge, as formações lusas do GD Sesimbra, Ericeirense, Leixões e Vila Flor, assim como os belgas do FC Genappe ASBL, confirmaram as vitórias nos respetivos grupos, garantindo o passaporte para os quartos de final, fase em que estão também os gregos do Kefallinia, na condição de melhor segundo classficado dos cinco grupos.



A etapa a eliminar arranca na terça-feira e nessa fase podem ainda estar os conjuntos portugueses de Porto Mendo, Casa do Benfica de Viseu e GD Alfarim, que na segunda-feira vão disputar as últimas duas vagas com os gauleses do Cevennes.



Os dois finalistas da Euro Winners Challenge apuram-se diretamente para as eliminatórias da Euro Winners Cup.



De resto, na segunda-feira dar-se-á também o apito inicial para a Euro Winners Cup feminina, competição composta por 23 equipas, das quais seis portuguesas.