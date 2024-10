Sporting de Braga empata e fica perto da Ronda de Elite da Champions de futsal

Em Pristina, croatas e portugueses têm já quatro pontos e só não se apuram já hoje se a partida entre os checos do Interobal Plzen e os kosovares do Prishtina terminar empatada - em caso de vitória de uma das formações, asseguram um dos três primeiros lugares e o apuramento.



Os três primeiros colocados dos quatro grupos da fase principal qualificam-se para a Ronda de Elite, a disputar entre novembro e dezembro, que determinará os quatro apurados para a ‘final four’, a realizar em maio de 2025.



O Sporting já assegurou uma das vagas do Grupo 4.



Os bracarenses iniciaram a campanha de Pristina com uma vitória por 4-1 frente ao Interobal Plzen e fecharão no sábado contra o anfitrião Pristhina.



Na capital do Kosovo, só houve golos na segunda parte.



O MNK Olmissum abriu o marcador aos 23 minutos, com David Barbaric a avançar pela direita e servir ao segundo poste Jure Copić, que só teve de encostar.



Logo no minuto seguinte, os 'arsenalistas' empataram, através de Bebé, a passe de Ítalo Rossetti.



Aos 28 minutos, um passe longo de Vinko Rozga 'encontrou' Bruno Petry, que fez o 2-1 para o vice-campeão croata.



De novo, um minuto apenas para o empate, agora com Tiago Sousa a finalizar em zona frontal, após trabalho de Tiago Brito.



Como contrariedade no jogo, os bracarenses registam a lesão de Fábio Cecílio, com aparente gravidade.