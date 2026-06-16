Sporting de Braga recua e mantém preços da época passada dos lugares anuais

O recuo dos responsáveis minhotos surge depois de forte contestação dos associados nas redes sociais, tendo mesmo um grupo - “O Escadote” - anunciado para hoje o início de uma recolha de assinaturas para a realização de uma assembleia geral (AG) extraordinária para debater o que considerava os “aumentos colossais” dos preços.



Hoje, numa nota no seu sítio oficial, o Sporting de Braga revelou ter “decidido repor as tabelas e categorias de lugares anuais vigentes na época passada (2025/26)” durante toda a próxima temporada.



Ficam, assim, sem efeito os aumentos previstos em todos os setores do Estádio Municipal de Braga reservados aos sócios que adquirissem lugares anuais, e que chegavam aos 120 por cento, como na categoria sub-14 (na bancada poente lateral).



Registava-se também o fim de categorias que permitiam adquirir lugares de forma mais económica, como o ‘pack família’ ou de ‘estudante’.



"As renovações serão temporariamente suspensas e retomadas na próxima segunda-feira (22 de junho). Os associados que tenham efetuado a renovação do lugar anual nos últimos dois dias deverão dirigir-se a uma loja oficial do Sporting de Braga para que seja realizado o respetivo estorno do lugar anual adquirido", lê-se.



Na mesma nota, o Sporting de Braga explica que “esta atualização [da política de bilhética] foi realizada numa fase em que se encontram em conclusão os estudos relativos à requalificação do Estádio Municipal de Braga, bem como o respetivo plano de negócios, processos que decorrem de forma tecnicamente independente".



"Perante as questões e preocupações manifestadas nos últimos dias pelos nossos associados, e considerando a importância de assegurar uma compreensão plena da estratégia de médio/longo prazo para o Estádio Municipal de Braga, o Sporting de Braga entende ser ajustado juntar a apresentação sobre a evolução das políticas de bilhética ao debate e à deliberação sobre o futuro do Estádio Municipal" na AG extraordinária prevista realizar-se até final de setembro do presente ano, notando o Sporting de Braga que "as decisões a tomar nesse momento serão estruturantes e definidoras para as próximas décadas”.