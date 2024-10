Sporting de Braga vence checos na "Champions" de futsal

O triunfo sobre a formação da República Checa deixa a equipa minhota provisoriamente na frente do grupo, que ainda terá hoje o jogo entre os kosovares do Prishtina e os croatas do MNK Olmissum.



Na capital do Kosovo, os 'arsenalistas' já ganhavam por 2-1 ao intervalo, acrescentando mais dois golos na segunda parte.



Tiago Brito, no segundo minuto, abriu o marcador para os portugueses, com Tiago Sousa a ampliar, aos 13. O Interobal fez o seu único golo aos 18, através de Künstner.



Na segunda parte, o domínio do Sporting de Braga consolidou-se com os golos de Fábio Cecílio (22 minutos) e o 'bis' de Tiago Sousa (31).



O Sporting de Braga volta a jogar já na quinta-feira, tendo por adversário o MNK Olmissum.



Os três primeiros colocados dos quatro Grupos da fase principal qualificam-se para a Ronda de Elite, a disputar entre novembro e dezembro, que determinará os quatro apurados para a 'final four', a realizar em maio de 2025.



O Sporting já assegurou uma das vagas, depois de ganhar os dois primeiros jogos do Grupo 4.