Sporting defronta o Famalicão nos quartos de final da Taça de Portugal de futsal

Nos restantes encontros dos quartos de final, Nun'Álvares joga com o Viseu 2001, num confronto entre equipas do segundo escalão, o Leões Porto Salvo defronta o Benfica, e o Ferreira Zêzere mede forças com o Ladoeiro, da II divisão.



Os encontros das meias-finais serão disputados entre os vencedores dos duelos entre Nun'Álvares-Viseu 2001 - Leões Porto Salvo/Benfica e Ferreira Zêzere/Ladoeiro - Sporting/Famalicão.



Em caso de empate os jogos das duas eliminatórias decidem-se através da marcação de pontapés de penálti no final do tempo regulamentar, enquanto na final haverá, se for caso disso, um prolongamento de 10 minutos. Se persistir a igualdade, então haverá lugar a penáltis.



A final a oito da Taça de Portugal masculina de futsal, cujo detentor é o Sporting, decorrerá entre os dias 22 e 26 de abril no Pavilhão Multiusos de Gondomar.



Na competição feminina, cuja final a quatro também decorre no Multiusos de Gondomar, de 24 a 26 de abril, e o sorteio ditou que o Benfica, detentor do troféu, defronte nas meias-finais o Sporting de Braga.



A outra meia-final será disputada entre o Nun'Álvares e a Escola DC Gondomar.



- Programa dos quartos de final:



Sporting – Famalicão



Nun'Álvares - Viseu 2001



Leões Porto Salvo – Benfica



Ferreira Zêzere – Ladoeiro



- Programa das meias-finais:



Nun'Álvares/Viseu 2001 - Leões Porto Salvo/Benfica



Ferreira Zêzere/Ladoeiro - Sporting/Famalicão.



- Meias-finais da Taça de Portugal feminina:



Benfica – Sporting de Braga



GCR Nun'Álvares - EDC Gondomar