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Sporting defronta o Famalicão nos quartos de final da Taça de Portugal de futsal
O Sporting vai prosseguir a defesa da Taça de Portugal masculina de futsal frente ao Famalicão, na final a oito da prova, a decorrer de 22 a 26 de abril no Pavilhão Multiusos de Gondomar, ditou hoje o sorteio.
Nos restantes encontros dos quartos de final, Nun'Álvares joga com o Viseu 2001, num confronto entre equipas do segundo escalão, o Leões Porto Salvo defronta o Benfica, e o Ferreira Zêzere mede forças com o Ladoeiro, da II divisão.
Os encontros das meias-finais serão disputados entre os vencedores dos duelos entre Nun'Álvares-Viseu 2001 - Leões Porto Salvo/Benfica e Ferreira Zêzere/Ladoeiro - Sporting/Famalicão.
Em caso de empate os jogos das duas eliminatórias decidem-se através da marcação de pontapés de penálti no final do tempo regulamentar, enquanto na final haverá, se for caso disso, um prolongamento de 10 minutos. Se persistir a igualdade, então haverá lugar a penáltis.
A final a oito da Taça de Portugal masculina de futsal, cujo detentor é o Sporting, decorrerá entre os dias 22 e 26 de abril no Pavilhão Multiusos de Gondomar.
Na competição feminina, cuja final a quatro também decorre no Multiusos de Gondomar, de 24 a 26 de abril, e o sorteio ditou que o Benfica, detentor do troféu, defronte nas meias-finais o Sporting de Braga.
A outra meia-final será disputada entre o Nun'Álvares e a Escola DC Gondomar.
- Programa dos quartos de final:
Sporting – Famalicão
Nun'Álvares - Viseu 2001
Leões Porto Salvo – Benfica
Ferreira Zêzere – Ladoeiro
- Programa das meias-finais:
Nun'Álvares/Viseu 2001 - Leões Porto Salvo/Benfica
Ferreira Zêzere/Ladoeiro - Sporting/Famalicão.
- Meias-finais da Taça de Portugal feminina:
Benfica – Sporting de Braga
GCR Nun'Álvares - EDC Gondomar
Os encontros das meias-finais serão disputados entre os vencedores dos duelos entre Nun'Álvares-Viseu 2001 - Leões Porto Salvo/Benfica e Ferreira Zêzere/Ladoeiro - Sporting/Famalicão.
Em caso de empate os jogos das duas eliminatórias decidem-se através da marcação de pontapés de penálti no final do tempo regulamentar, enquanto na final haverá, se for caso disso, um prolongamento de 10 minutos. Se persistir a igualdade, então haverá lugar a penáltis.
A final a oito da Taça de Portugal masculina de futsal, cujo detentor é o Sporting, decorrerá entre os dias 22 e 26 de abril no Pavilhão Multiusos de Gondomar.
Na competição feminina, cuja final a quatro também decorre no Multiusos de Gondomar, de 24 a 26 de abril, e o sorteio ditou que o Benfica, detentor do troféu, defronte nas meias-finais o Sporting de Braga.
A outra meia-final será disputada entre o Nun'Álvares e a Escola DC Gondomar.
- Programa dos quartos de final:
Sporting – Famalicão
Nun'Álvares - Viseu 2001
Leões Porto Salvo – Benfica
Ferreira Zêzere – Ladoeiro
- Programa das meias-finais:
Nun'Álvares/Viseu 2001 - Leões Porto Salvo/Benfica
Ferreira Zêzere/Ladoeiro - Sporting/Famalicão.
- Meias-finais da Taça de Portugal feminina:
Benfica – Sporting de Braga
GCR Nun'Álvares - EDC Gondomar