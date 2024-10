Sporting derrotado por 30 pontos em Wloclawek na Taça Europa de basquetebol

Os 'leões' foram completamente afastados de discutir o resultado desde cedo, chegando, a certa altura, a estar em desvantagem por 33 pontos.



Com uma eficácia no lançamento abaixo dos 35%, a formação lisboeta esteve muitos furos abaixo do que pode fazer e entrou a perder 15-2, nunca reentrando numa partida em que Reggie Johnson Jr foi o melhor marcador, com 19 (mais três ressaltos e uma assistência).



A equipa portuguesa, que ao intervalo perdia 49-32, viu os polacos 'espalharem' a fortuna na hora de atirar ao cesto, com quatro jogadores a acabarem com mais de 10 pontos.



Nas contas da 'poule' D, o Sporting caiu para o terceiro lugar, com cinco pontos. Lidera o Sassari, com seis, seguido do Wloclawek, com cinco, somando ambos três jogos, menos um do que os 'leões' e o Dnipro, que também soma cinco pontos.



O próximo jogo dos 'verdes e brancos', que perderam três dos quatro encontros disputados nesta fase, é em casa do Sassari, em 30 de outubro.