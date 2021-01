Sporting e Benfica jogam oitavos de final da Liga dos Campeões de futsal em casa

Os dois clubes portugueses entravam no sorteio como cabeças de série, inseridos no pote 1, com o Sporting a ser o terceiro no ‘ranking’ da UEFA entre as 16 equipas qualificadas, e o Benfica a surgir na quinta posição.



Os ‘leões’, que venceram a competição em 2018/19, defrontam um adversário que afastou na ronda anterior os luxemburgueses do Differdange (4-0), enquanto o Berettyóújfalu, adversário do Benfica, campeão em 2010, bateu os cipriotas do Omonia (2-0).



O Sporting chegou aos ‘oitavos’ após vencer em casa por 12-1 os dinamarqueses do JB Futsal Gentofte, enquanto o Benfica venceu na Suíça o Futsal Minerva, por 5-1, num jogo em que não teve os principais guarda-redes, devido ao novo coronavírus e lesões.



O sorteio de hoje definiu também um jogo ‘grande’, com o campeão em título, o FC Barcelona, de André Coelho, a defrontar os franceses do ACCS, equipa dos também internacionais portugueses Ricardinho e Bruno Coelho.



A eliminatória decorrerá a uma única mão, entre 16 e 23 de fevereiro, e os oito vencedores marcarão lugar numa ‘final a 8’, agendada para o período entre 28 de abril e 03 de maio, na Arena Minsk.



O sorteio dos oitavos de final está definido, com o alinhamento a colocar a equipa com melhor coeficiente da UEFA frente à menos cotada, entre as oito finalistas, a segunda com a sétima, a terceira com a sexta, e a quarta diante da quinta.