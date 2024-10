Sporting e Benfica vencem Nacionais de judo por equipas

Os ‘leões’, com Jorge Fonseca à cabeça, somaram o título pela sétima edição consecutiva – desde 2017 que vencem a prova, que não se realizou em 2020 e 2021 devido à covid-19 – batendo na final a Académica, no segundo lugar, com o Algés e Dafundo e a Lusófona no terceiro lugar.



Em femininos, nota para as benfiquistas, lideradas por Telma Monteiro, que venceram na final as campeãs de 2023, do Algés e Dafundo, e reconquistaram o título nacional, com a Académica no terceiro posto na competição que decorreu no Pavilhão Desportivo do Fontelo.