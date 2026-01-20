Sporting enfrenta Espinho nos `quartos` da Taça de Portugal de voleibol

Na competição masculina, além do embate entre o campeão português Sporting e o Sporting de Espinho, vai haver duelos entre o Benfica e o vencedor entre CV Oeiras e o Clube K, entre o Leixões e o vencedor entre AA Espinho e Ala Gondomar, e entre Vitória de Guimarães e AAS Mamede.



E, do lado feminino, o campeão Benfica vai encontrar o vencedor entre Sporting de Braga e Clube K, o Sporting o vencedor do jogo entre Levada e FC Porto, o AAS Mamede o vencedor do PV2014 e o Col Efanor, enquanto o Castelo da Maia e o Belenenses já têm embate marcado.



As últimas oito equipas que disputem os 'quartos', que são jogados nos dias 14 e 15 de fevereiro, com as competições femininas e masculinas, respetivamente, vão tentar a qualificação para as 'finais a quatro'.

