Sporting soma segundo triunfo e está na Ronda de Elite da `Champions` de futsal

Em Almaty, o clube lisboeta construiu o resultado com golos de Taynan, quando decorria o minuto 12, com Pauleta, que começou entre os suplentes, a 'selar' o triunfo, aos 36.



Com o segundo triunfo, os 'leões' somam seis pontos e ocupam o primeiro lugar, contra os três do Kairat Almaty (segundo colocado), que ainda hoje defronta os compatriotas do Semey (terceiro, com zero), enquanto o Haladás é ultimo.



Na sexta-feira, a equipa comandada por Nuno Dias encerra a Ronda Principal diante do Kairat Almaty.



Inserido no Grupo 2 está o Sporting de Braga, que hoje se estreia diante dos checos do SK Interobal Plzen, em Pristina, Kosovo.



Os três primeiros colocados dos quatro Grupos da fase principal qualificam-se para a Ronda de Elite, a disputar entre novembro e dezembro, que determinará os quatro apurados para a fase final a realizar em maio de 2025.