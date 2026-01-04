Sporting trava Benfica na Luz

Um empate que nada muda na tabela classificativa, já que o líder Benfica, agora com 31 pontos, permanece com cinco pontos de vantagem sobre o Sporting (26), que é o segundo classificado, mas que serve de condimento para o embate de quinta-feira, em Alvalade, a contar para a Liga dos Campeões (grupo B, jornada 4).



Com um início de jogo muito dividido, em que os guarda-redes foram as figuras de proa das duas equipas, o Sporting adiantou-se no marcador por intermédio de Danilo Rampulla, aos nove minutos, que respondeu da melhor maneira a uma solicitação de Nolito Romero.



O Benfica lançou-se para cima do Sporting e, na sequência de um livre direto, cobrado por Zé Miranda, Lucas Ordoñez, aos 12 minutos, com um fulminante remate do meio da rua, fez a igualdade e ‘incendiou’ o pavilhão principal da Luz. Ficou a ideia de que a bola terá sofrido um ligeiro desvio em Gonçalo Pinto.



Zé Miranda, aos 14 minutos, teve no taco a oportunidade de colocar o Benfica na frente, na cobrança de uma grande penalidade, mas Xano Edo defendeu e na recarga o jogador do Benfica rematou por cima.



Os guarda-redes acabaram por ser os grandes culpados pela igualdade ao intervalo e por não haver desequilíbrio no marcador.



O Sporting foi apresentando um caudal ofensivo ligeiramente maior, o que obrigou a um reforço defensivo por parte do Benfica, até que o emblema da Luz chegou à 10.ª falta e, na cobrança do livre direto, Nolito Romero recolocou o Sporting a vencer, aos 32 minutos.



O guarda-redes Xano Edo voltou a estar em evidência, aos 33 minutos, ao defender nova grande penalidade. Desta feita, João Rodrigues não conseguiu levar a melhor sobre o guardião, que esteve na origem da falta, ao derrubar Zé Miranda.



O Benfica apenas se podia queixar dele próprio por não ter conquistado os três pontos, já que, aos 35 minutos, depois de o Sporting ter atingido a 10.ª falta, Lucas Ordoñez foi incapaz de levar a melhor sobre aquele que estava a ser o herói do jogo: Xano Edo.



Gonçalo Pinto, aos 39 minutos, atrapalhou Danilo Rampulla e abriu a brecha necessária para que o remate de Roberto di Benedetto entrasse na baliza 'leonina' (2-2), reabrindo um jogo que parecia estar entregue aos ‘leões’, mas que até ao apito final não sofreu alterações no marcador.



Jogo realizado no Pavilhão n.º 1 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica – Sporting, 2-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Danilo Rampulla, 09 minutos.



1-1, Lucas Ordoñez, 12.



1-2, Nolito Romero, 32 (livre direto).



2-2, Roberto di Benedetto, 39.



Sob a arbitragem de Pedro Figueiredo e Joaquim Pinto as equipas alinharam:



- Benfica: Conti Acevedo, José Miranda, Roberto di Benedetto, Vítor Oliveira e João Rodrigues. Jogaram ainda: Nil Roca, Lucas Ordoñez, Gonçalo Pinto e Diogo Rafael.



Treinador: Edu Castro.



- Sporting: Xano Edo, Rafael Bessa, Alessandro Verona, Facundo Navarro e Nolito Romero. Jogaram ainda: Diogo Barata, Danilo Rampulla, Roc Pujadas e Santiago Honório.



Treinador: Edo Bosch.



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.