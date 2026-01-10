Sporting vence Benfica e assume liderança do nacional de voleibol

O Sporting, que tem um jogo a menos, soma agora com 37 pontos, mais um que o Benfica, que, com este desaire, caiu para o segundo posto.



A sequência de vitórias começou no apuramento de campeão nacional, onde o Sporting, após duas derrotas consecutivas, venceu os três jogos seguintes, ‘roubando’ o título nacional ao Benfica.



Já esta temporada, os comandados de João Coelho conquistaram a supertaça, vencendo os ‘encarnados’ (3-1) e somaram novo triunfo na terceira jornada (3-0). Hoje foi a sexta vitória seguida.



A jogar em casa, embora com pouco público, o Sporting entrou melhor no jogo. Dominou o primeiro parcial e embora chegasse ao fim com um ‘magro’ 25-23, a verdade é que a superioridade dos ‘leões’ nunca foi posta em causa pelo Benfica, que cometeu, nesta fase, demasiados erros no serviço e na finalização.



O Sporting manteve-se a liderar o segundo ‘set’ até que uma paragem técnica pedida pelo Benfica 'acertou agulhas', à qual se juntou pouco depois a entrada de Peter Wohlfahrtstatter, e se traduziu na reviravolta dos adversários, à passagem dos 14-13.



O ‘set’, esse, acabou por cair para o Benfica (25-20), mas a equipa voltou a tremer. O Sporting ‘agradeceu’ e quando o marcador apontava os 12-6, ficou muito claro para onde iria o triunfo.



O ‘suspeito’ do costume Edson Valência ia fazendo a diferença, coadjuvado por Lourenço Martins, jogador que selou o 25-19.



A jogar pela honra, o Benfica bem procurou igualar o jogo, mas o Sporting nunca perdeu o foco, naquele que foi o parcial mais equilibrado de todo o encontro, decidido no ‘tiebreak’, com Kelton Tavares a selar o 26-24.



