Suécia faz pleno no fecho da fase de grupos
A Suécia concluiu hoje a fase de grupos com o terceiro triunfo em outros tantos jogos, desta vez ao superiorizar-se à Croácia (33-25), e avançou para Ronda Principal do Europeu de andebol com dois pontos.
A coanfitriã da 17.ª edição da prova, juntamente com Noruega e Dinamarca, confirmou o favoritismo em Malmö, onde ao intervalo já vencia por quatro golos (17-13).
Com um estatuto cimentado nos cinco troféus que alcançou, o primeiro logo na edição inaugural, em 1994, abrindo caminho para as vitórias em 1998, 2000, 2002 e 2022, a Suécia disparou no marcador após o regresso dos balneários, limitando-se a gerir largas vantagens de sete e oito golos até ao final.
Os suecos avançam para o Grupo II da ‘main round’, no qual já estão a Eslovénia, finalista de 2004, Islândia, que transportam igualmente dois pontos da fase preliminar, Croácia, Hungria e Suíça, que começam a zero.
Mais cedo, Países Baixos e Geórgia entraram em campo já sem hipóteses de rumar à ‘main round’, com o desfecho a ‘sorrir’, sem surpresas, aos neerlandeses (31-26).
Depois de um primeiro tempo pautado pelo equilíbrio, os Países Baixos chegaram ao intervalo na frente (18-15), dominando os segundos 30 minutos do principio ao fim.
Ivan Stavast, autor de oito golos, foi o jogador em evidência no lado neerlandês, bem secundado por Rutger ten Velde e Reinier Taboada, ambos com sete, enquanto o melhor marcador do desafio foi o georgiano Giorgi Tskhovrebadze (11).
A Ronda Principal da 17.ª fase final do Europeu arranca na quinta-feira, com o encontro do Grupo I entre Portugal e Alemanha, a partir das 14:30 (horas em Lisboa), na cidade dinamarquesa de Herning.
A França, campeã em título, Espanha e as anfitriãs Noruega e Dinamarca são as outras seleções que compõem o Grupo I.
