Suécia só sabe vencer e lidera isolada Grupo II

Na Malmö arena, os campeões em 1994, 1998, 2000, 2002 e 2022 deram sequência aos bons resultados na 17.ª fase final do Europeu, organizado também pela Noruega e Dinamarca, desta vez ao ultrapassarem a finalista de 2004.



Os eslovenos até foram superiores nos primeiros 30 minutos (15-13), só que os nórdicos entraram mais determinados após o descanso, marcando quatro golos de ‘rajada’ para passar a ter uma vantagem que não mais perderam até terminar o jogo.



Mais cedo, os quatro remates certeiros do ponta esquerda do Sporting Orri Thorkelsson foram insuficientes para ajudar a Islândia a ultrapassar a vice-campeã mundial Croácia (29-30), que venceu pela margem mínima, mas controlou a partida do principio ao fim.



Empatado terminou o confronto entre e Suíça e Hungria (29-29), que ao intervalo registava uma ‘gorda’ vantagem de seis golos favorável aos helvéticos (20-14).



Os magiares, que eram teoricamente favoritos a vencer, o melhor que conseguiram fazer foi recuperar na segunda parte, na qual conseguiram marcar seis golos de seguida num primeiro momento, assinando, na reta final, cinco consecutivos para liderarem por 29-28, com os suíços a fecharem o jogo com o golo do empate.



Concluída a primeira ronda em Malmö, a Suécia lidera, com quatro pontos, à frente da Islândia (segunda), Eslovénia (terceira), Croácia (quarta), todos com dois, ao passo que Hungria (quinta) e Suíça (sexta) somam um.



Apenas os dois primeiros posicionados de dois grupos da ‘main round’ avançam para as meias-finais, sendo que o terceiro lugar dá direito a disputar o encontro de atribuição do quinto lugar.



No sábado, Portugal, que participa pela nona vez na fase final de um Europeu, e quarta seguida, tendo como melhor resultado o sexto lugar conseguido em 2020, defronta a campeã em título França, a partir das 14:30 (horas em Lisboa), em Herning, em jogo da segunda ronda do Grupo I.