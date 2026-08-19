Supertaças de futsal em 5 de setembro em Vila do Conde

A Supertaças de futsal, entre o Benfica, campeão nacional, e o Sporting, vice-campeão e finalista vencido da Taça de Portugal, decorre em 05 de setembro, em Vila do Conde, foi hoje anunciado pela federação.



“Vila do Conde tem uma forte ligação ao desporto e reúne todas as condições para ser um excelente palco destas Supertaças. Estou certo de que, no dia 05 de setembro, teremos uma verdadeira festa do futsal, com grandes jogos, emoção e muito público nas bancadas”, disse o presidente da AF Porto, José Manuel Neves.



O dirigente pretende que as supertaças, a decorrer no Pavilhão Municipal de Desportos de Vila do Conde, sejam “um momento de afirmação e promoção do futsal” e, simultaneamente, “um excelente ponto de partida para uma nova época que desejamos repleta de sucesso para toda a modalidade”.



