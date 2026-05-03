Surfista Yolanda Hopkins afastada pela campeã mundial nos `oitavos` na Austrália

A olímpica lusa fez 11,50 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (7,00 e 4,50), insuficientes face aos 15,67 da adversária (8,17 e 7,50), despedindo-se da prova no nono posto.



Isto, depois de Yolanda Hopkins ter, na ronda anterior, derrotado Francisca Veselko, no primeiro duelo de sempre entre atletas portuguesas na elite do surf mundial.



A próxima etapa do Championship Tour (CT), que vai passar por Peniche, em Portugal, entre 22 de outubro e 01 de novembro, vai decorrer entre os dias 15 e 25 de maio na Nova Zelândia.