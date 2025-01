Taça da Liga de futsal tem "quartos" definidos

Os dois emblemas lisboetas encontram-se nas "meias" da competição se vencerem os primeiros adversários nos "quartos", o Sporting o AD Fundão e o Benfica o Torreense.



Nos outros dois jogos da "final eight", que decorrerá entre 20 e 23 de fevereiro, o Sporting de Braga defronta a Quinta dos Lombos, e o Caxinas os Leões de Porto Salvo.



O Sporting e Benfica quase que repartem o palmarés da Taça da Liga, com os "leões" a terem cinco troféus e as "águias" quatro, em nove edições disputadas.



Sorteio da "final eight":



- Quartos de final:



- Sporting de Braga - Quinta dos Lombos.



- Torreense – Benfica.



- Sporting - AD Fundão.



- Caxinas - Leões de Porto Salvo.