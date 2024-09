Taça Davis: Nuno Borges fora do confronto de Portugal com a Noruega

O número um português, Nuno Borges, vai ficar de fora do confronto com a Noruega, da eliminatória do Grupo Mundial 1 da Taça Davis em ténis, com Jaime Faria e Henrique Rocha a disputarem os encontros de singulares.

Borges, atual 30.º do ranking mundial, ficou de fora das nomeações do capitão português Rui Machado para o sorteio da eliminatória que se vai disputar nos arredores de Oslo, aparentemente por problemas físicos.



Na sexta-feira, no arranque da eliminatória, às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), Jaime Faria (157.º do mundo) vai defrontar Nicolai Budkov Kjaer, líder do ranking mundial de juniores e 737.º de seniores.



No segundo encontro de singulares, Henrique Rocha (159.º) vai ter uma estreia complicada na Taça Davis, uma vez que vai ter pela frente Casper Ruud (nono).



No sábado, a partir das 14:00 locais, com Rui Machado a poder ainda fazer alterações, Francisco Cabral e Jaime Faria estão nomeados para o encontro de pares, frente a Ruud e Viktor Durasovic.



Seguem-se, se necessário, mais dois encontros de singulares, com Jaime Faria a defrontar Casper Ruud e Henrique Rocha a encontrar Nicolai Budkov Kjaer.



O vencedor da eliminatória entre Portugal e Noruega apura-se para as Qualifiers da Taça Davis, ronda de acesso à fase final da competição, marcada para fevereiro de 2025.