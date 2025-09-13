Taça Davis: Portugal entra a perder com o Peru

No court central de Club Lawn Tennis de la Exposicion, em Lima, o número um português Nuno Borges, atual 52.º do ranking mundial, foi surpreendido pelo 209 da mesma herarquia, Gonzalo Bueno, apesar de ter entrado a ganhar por 6-3.



Num encontro decidido em 2:25 horas, Borges não conseguiu manter a superioridade e acabou derrotado nos dois parciais seguintes por 6-2 e 7-5.



Obrigado a vencer para igualar a eliminatória, Jaime Faria, 115.º do mundo, entrou em campo para defrontar o número um peruano, Ignacio Buse (112.º), mas esteve longe de dar luta, acabando derrotado em dois parciais, por 6-0 e 6-2, em 1:08 horas.



A perder por 2-0, Portugal está agora obrigado a vencer hoje os três encontros que faltam, o de pares e os restantes dois singulares, para poder seguir em frente na prova.



Salvo alguma alteração por parte dos selecionadores, o encontro de pares vai colocar frente a frente Nuno Borges e Francisco Cabral por parte de Portugal contra Ignacio Buse e Juan Pablo Varillas do lado peruano, a partir das 20:00 portuguesas. Seguem-se os embates de singulares entre Borges e Buse e entre Faria e Bueno.