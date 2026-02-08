Mais Modalidades
Judo
Taís Pina falha bronze no Grand Slam de Paris
A judoca Taís Pina perdeu com a japonesa Rin Maeda no combate pela medalha de bronze do Grand Slam de Paris, mas cotou-se como a melhor representante portuguesa, terminando no quinto lugar da categoria de -70 kg.
Taís Pina, 18.ª classificada do ranking mundial, cedeu após três minutos e 21 segundos de confronto com Maeda, que ocupa a 29.ª posição na hierarquia da Federação Internacional de Judo e conseguiu arrastar o combate para o solo, vencendo por ‘ippon’, na sequência de uma técnica de estrangulamento (‘shime-waza’).
A judoca portuguesa, de 21 anos, obteve o melhor resultado da delegação portuguesa em Paris, à frente de Miguel Gago, que foi sétimo classificado na categoria de -66 kg, depois de ter perdido no sábado no combate de repescagem para a medalha de bronze, frente ao italiano Valerio Accogli.
Taís Pina tinha sido relegada para a discussão da medalha de bronze ao perder por ‘yuko’ nas meias-finais, no período extra após os quatro minutos regulamentares (‘golden score’), com a suíça April Lynn Fohouo, número 25 do mundo, que foi derrotada na final pela húngara Szofi Ozbas, quarta colocada do ranking e a atleta mais cotada em prova.
Após ter ficado isenta da ronda inaugural, Taís Pina superou, sucessivamente, a francesa Laura Haberstock (161.ª judoca mundial), por ‘waza-ari’, a britânica Kelly Petersen Pollard (13.ª e a mais bem posicionada no ranking que defrontou em Paris), por ‘yuko’, e a israelita Adelina Novitsky (52.ª), de novo por ‘waza-ari’, mas apenas no ‘golden score’.
Bárbara Timo não teve um percurso tão longo na categoria de -70 kg, uma vez que foi afastada logo no segundo combate, com a alemã Giovanna Scoccimarro, que se impôs à portuguesa por ‘yuko’, depois de ter superado a francesa Marie Eve Gahie, através do mesmo método.
Patrícia Sampaio, que defendia o título na categoria de -78 kg conquistado na capital francesa no ano passado e é a segunda classificada do ranking mundial, também foi eliminada na segunda ronda, mas logo no combate inaugural, uma vez que ficou isenta de disputar a primeira.
A judoca portuguesa, que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024, foi incapaz de confirmar o favoritismo perante a francesa Liz Ngelebeya, cedendo por ‘waza-ari’ perante a 34.ª classificada na hierarquia mundial.
A judoca portuguesa, de 21 anos, obteve o melhor resultado da delegação portuguesa em Paris, à frente de Miguel Gago, que foi sétimo classificado na categoria de -66 kg, depois de ter perdido no sábado no combate de repescagem para a medalha de bronze, frente ao italiano Valerio Accogli.
Taís Pina tinha sido relegada para a discussão da medalha de bronze ao perder por ‘yuko’ nas meias-finais, no período extra após os quatro minutos regulamentares (‘golden score’), com a suíça April Lynn Fohouo, número 25 do mundo, que foi derrotada na final pela húngara Szofi Ozbas, quarta colocada do ranking e a atleta mais cotada em prova.
Após ter ficado isenta da ronda inaugural, Taís Pina superou, sucessivamente, a francesa Laura Haberstock (161.ª judoca mundial), por ‘waza-ari’, a britânica Kelly Petersen Pollard (13.ª e a mais bem posicionada no ranking que defrontou em Paris), por ‘yuko’, e a israelita Adelina Novitsky (52.ª), de novo por ‘waza-ari’, mas apenas no ‘golden score’.
Bárbara Timo não teve um percurso tão longo na categoria de -70 kg, uma vez que foi afastada logo no segundo combate, com a alemã Giovanna Scoccimarro, que se impôs à portuguesa por ‘yuko’, depois de ter superado a francesa Marie Eve Gahie, através do mesmo método.
Patrícia Sampaio, que defendia o título na categoria de -78 kg conquistado na capital francesa no ano passado e é a segunda classificada do ranking mundial, também foi eliminada na segunda ronda, mas logo no combate inaugural, uma vez que ficou isenta de disputar a primeira.
A judoca portuguesa, que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024, foi incapaz de confirmar o favoritismo perante a francesa Liz Ngelebeya, cedendo por ‘waza-ari’ perante a 34.ª classificada na hierarquia mundial.