Teixeira e Reis apuram-se no Europeu sub-20 de voleibol de praia

A invicta dupla suíça terminou o Grupo G na primeira posição e avança para os oitavos de final, enquanto os portugueses foram segundos, com duas vitórias, os italianos Filippo Garra/Gabriel Costa terceiros, com uma, e os ingleses quartos e últimos, sem qualquer triunfo.No jogo decisivo com os ingleses, Tomás Teixeira e Gustavo Reis recuperaram de uma desvantagem de cinco pontos (10-5), para chegar à vitória no primeiro set (25-23), e confirmaram o triunfo no segundo (21-18), que foi equilibrado até aos 10-9 e no qual estiveram a vencer por 17-11.