Tenista bósnio Damir Dzumhur conquista challenger da Maia

Depois de ter começado a caminhada na Maia com um triunfo sobre o português Francisco Silva, Dzumhur, 106.º do ranking mundial, derrotou Passaro, 114.º, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 22 minutos.



“Foi o melhor final de ano possível. Estou muito feliz e significa muito para mim. Provavelmente é um dos resultados que mais aprecio em toda a minha carreira”, disse o bósnio.



Ao suceder ao português Nuno Borges no palmarés do torneio maiato, Dzumhur conquistou o seu sexto título no circuito challenger esta temporada e o 14.º da carreira, além de já ter vencido três torneios ATP.