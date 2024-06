Tenista canadiano Milos Raonic bate recorde de ases num jogo ATP a três sets

O tenista canadiano Milos Raonic, 186.º do ranking mundial, bateu hoje o recorde de ases num jogo a três sets do circuito ATP, com 47 serviços sem resposta na vitória ante o britânico Cameron Norrie no torneio Queen’s.

Raonic, de 33 anos, superou os 45 do croata Ivo Karlovic, também num torneio de relva, no caso de Halle, em 2015, com 47 ases que o ajudaram a bater o 39.º jogador mundial em duas horas e 15 minutos, por 6-7 (6-8), 6-3 e 7-6 (11-9).



O canadiano, antigo número três mundial e especialista nesta superfície, que nos últimos anos tem sofrido com lesões e tem ensaiado um regresso ao topo, segue assim em frente no torneio da Rainha, em Londres, sem perder um único jogo de serviço.



“O serviço é o mais importante para mim num jogo de ténis. Este pequeno recorde é algo especial, significativo”, declarou, citado pela página de Internet do circuito ATP.