Tenista Chris Rodesch vence segundo título challenger consecutivo em Portugal

Uma semana após ter conquistado o primeiro título na nave de campos cobertos do Complexo de Ténis do Jamor, em Oeiras, o 209.º classificado do ranking ATP voltou a sair vitorioso, impondo-se a Glinka (200.º) com os parciais de 6-3 e 7-5, em uma hora e 48 minutos.



No primeiro duelo entre ambos, Rodesch foi quebrado logo a abrir, mas reagiu de imediato com o ‘contra-break’ e quatro jogos consecutivos.



Daí para a frente, o luxemburguês — treinado pelo compatriota Gilles Muller, ex-21.º ATP e antigo finalista do Estoril Open — não perdeu o ascendente.



Após várias oportunidades criadas no segundo parcial, o vencedor concretizou um ‘break cirúrgico’ no penúltimo jogo do encontro para assegurar o seu terceiro título no escalão secundário, o segundo consecutivo.



"É uma sensação inesquecível. Foi mais uma semana perfeita. […] Estou muito feliz e acho que mereço estar nesta posição, porque fui o melhor jogador em todos os encontros", afirmou Rodesch, em conferência de imprensa.

