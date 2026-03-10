Tenista Francisco Cabral fica pelos `oitavos` em Indian Wells

O duo luso-austríaco perdeu por duplo 6-4, em uma hora e 12 minutos, com o francês Guinard, 22.º classificado do ranking de pares, e o argentino Andreozzi, 34.º.



Numa semana em que voltou à 19.ª posição da hierarquia de duplas, a melhor classificação de sempre de um português num ranking ATP, o portuense de 29 anos despediu-se da estreia em Indian Wells nos ‘oitavos’.



Campeões do torneio de Brisbane no início do ano, Cabral e Lucas Miedler eram os sétimos cabeças de série do torneio californiano.

