Tenista Francisco Cabral fica pelos `oitavos` em Indian Wells
O tenista português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, foi hoje eliminado nos oitavos de final do Masters 1.000 de Indian Wells, ao perder em dois sets com Guido Andreozzi e Manuel Guinard.
O duo luso-austríaco perdeu por duplo 6-4, em uma hora e 12 minutos, com o francês Guinard, 22.º classificado do ranking de pares, e o argentino Andreozzi, 34.º.
Numa semana em que voltou à 19.ª posição da hierarquia de duplas, a melhor classificação de sempre de um português num ranking ATP, o portuense de 29 anos despediu-se da estreia em Indian Wells nos ‘oitavos’.
Campeões do torneio de Brisbane no início do ano, Cabral e Lucas Miedler eram os sétimos cabeças de série do torneio californiano.
