Tenista Frederico Silva “muito contente" com primeiro título challenger

“Era um título que já andava à procura há algum tempo. Já tinha conseguido jogar algumas finais e algumas tinha perdido em três sets, por isso já tinha andado perto desse primeiro troféu”, disse o jogador das Caldas da Rainha, em declarações à Lusa.



Frederico Silva, número 255 do ranking ATP e sexto cabeça de série, impôs-se ao adversário (196.º), pelos parciais de 6-4, 6-7 (10-12) e 6-4, alcançando assim, na quinta final disputada no ATP Challenger Tour, o primeiro cetro da carreira.



“Obviamente, nos últimos anos, com as paragens que tive, andei um bocadinho mais longe deste tipo de encontros e, agora, estou muito satisfeito por ter chegado à final e ter conseguido, finalmente, o meu primeiro título”, reconheceu o caldense, de 30 anos, que superou várias lesões ao longo da carreira.



Depois de ter desperdiçado seis ’match points’, Frederico Silva conseguiu converter o sétimo ponto de encontro, ao fim de três horas de duelo, tornando-se, assim, no 13.º tenista português a sagrar-se campeão no ATP CHallenger Tour.



“Entrei muito bem no encontro, fiz um primeiro set bastante bom. No segundo set, que esteve sempre mais para o meu lado, custou-me a fechar, também por mérito do meu adversário, que jogou bem nos momentos importantes, nos ‘match points’ que salvou. Tentei ao máximo limpar a cabeça para o terceiro set e voltar a ser fiel à minha tática. Felizmente consegui pôr-me novamente em vantagem, não consegui fechar nos primeiros ‘match points’, quando estive a servir a 5-3, mas mantive-me positivo, resiliente e com confiança. Acabei por conseguir fazer o ‘break’ no 5-4 e fechar o encontro”, explicou.



Graças aos 50 pontos acumulados com a vitória, “muito importantes para o resto da temporada”, o tenista português vai subir na hierarquia mundial, em vésperas de iniciar o segundo challenger discutido em solo indiano, desta feita em Nova Deli.