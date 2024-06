Tenista luso Nuno Borges eliminado por Medvedev na primeira ronda em Halle

O tenista português Nuno Borges, 51.º do ranking mundial, foi hoje eliminado em dois sets pelo russo Daniil Medvedev, número cinco do mundo, na primeira ronda do torneio de Halle, na Alemanha.

Medvedev, vencedor do torneio em 2022, triunfou por 7-6 (7-4) e 6-4, ao cabo de uma hora e 33 minutos, e segue em prova, enquanto o luso caiu na primeira ronda pelo segundo torneio seguido, como em Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada.



Na relva alemã, o número um português, a arrancar a temporada nesta superfície, voltou a apresentar problemas ao antigo número 1 do mundo, depois de no Open da Austrália ter ganhado um set (3-1), e levou o primeiro parcial ao ‘tie break’, depois de ter desperdiçado um ‘set point’, com 6-5, no serviço do russo.



Depois de uma quebra de serviço para cada, o russo impôs-se por 7-4 e, no set seguinte, Borges continuou forte no jogo de serviço.



A ganhar por 5-4, e já depois de ter ‘escapado’ a vários pontos de ‘break’ que o português não converteu, o russo viu-se na frente por 30-0 com Borges a servir, acabando por converter e fechar a partida.