Tenista Nicolás Jarry suspenso 11 meses por doping

O atual 89.º classificado do ‘ranking’ ATP, de 24 anos, tinha sido suspenso provisoriamente em 14 de janeiro, após ter acusado positivo a ligandrol e stazonol, duas substâncias proibidas, em análises à urina.



Apesar da ITF ter concluído que existiu uma “contaminação cruzada”, frisou que cada atleta é responsável pelas substâncias encontradas no seu organismo e, como consequência, Jarry aceitou o castigo, que se iniciou em 16 de dezembro de 2019 e só terminará em 16 de novembro do presente ano civil.



“Infelizmente, e com muita humildade, decidi aceitar o acordo oferecido pela ITF e a respetiva sanção de 11 meses, que me permitirá competir novamente em novembro. Fico com uma lição muito importante para a minha vida e sei que é minha responsabilidade profissional garantir que tudo o que eu consumo não possa estar contaminado", referiu o tenista que participou por três vezes no Estoril Open, na sua conta pessoal do Instagram.