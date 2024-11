A tenista norte-americana Coco Gauff conquistou sábado pela primeira vez as WTA Finals, ao vencer a chinesa Qinwen Zheng, campeã olímpica, em três sets, na final do torneio que se realizou em Riade.

Presente pela terceira vez na competição que junta as oito melhores tenistas mundiais, Coco Gauff, terceira do ranking mundial, derrotou a estreante Qinwen Zheng, sétima, por 3-6, 6-4 e 7-6 (7-2), em três horas e quatro minutos.



Coco Gauff, vencedora do Open dos Estados Unidos em 2023, é a primeira norte-americana a vencer as WTA Finals desde 2014, quando Serena Williams conquistou pela quinta vez o torneio.