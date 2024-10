Tenista Nuno Borges `cai` perante Rublev em Basileia no regresso aos `courts`

No evento de piso rápido helvético, o 33.º colocado da hierarquia ATP não teve argumentos para contrariar o poderio do opoente, sétimo, que precisou de uma hora e cinco minutos para triunfar por 6-3 e 6-2.

Este encontro marcou o regresso do tenista luso aos `courts`, depois de uma paragem de várias semanas com uma lesão no pulso esquerdo, que o obrigou a falhar a eliminatória de Portugal com a Noruega, a contar para a Taça Davis, e o Masters 1.000 de Xangai.

Na próxima ronda, Rublev, primeiro cabeça de série do torneio, vai defrontar o vencedor do encontro entre croata Marin Cilic (202.º) e o chileno Alejandro Tabilo (21.º).