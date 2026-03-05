Thomas Augusto nos quartos de final da vertente park nos Mundiais de skate

Numa ronda em que os 32 melhores rumavam à fase seguinte, Augusto foi 22.º classificado, ao terminar a melhor das três voltas com 61,57 pontos, numa qualificação comandada pelo australiano Keefer Wilson, com 78,88.



Thomas Augusto, de 21 anos, lutará na sexta-feira pelo acesso às ‘meias’, que, além dos apurados da ronda anterior, vão ter oito pré-designados, qualificando os 16 atletas com melhor pontuação nas duas apresentações.



O evento feminino de street já não tem representação portuguesa, face aos afastamentos na fase inicial de Maria do Carmo Gautier, 34.ª, com 20,29 pontos, de Mariana Simão, 35.ª, com 20,12, e de Matilde Ribeiro, 51.ª, com 11,25, todas atrás da sul-coreana Jibeen Park, 32.ª e última qualificada, com 21,28.



Oito atletas portugueses participam nos Mundiais de Skate, que deveriam ter sido disputados em setembro de 2025, em Washington, nos Estados Unidos, mas foram transferidos para São Paulo e começaram na quarta-feira, realizando-se até domingo.



