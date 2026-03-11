Mais Modalidades
Ciclismo
Tobias Lund Andresen vence etapa sem história no Tirreno-Adrático
O ciclista dinamarquês Tobias Lund Andresen (Decathlon) venceu hoje ao sprint a terceira etapa do Tirreno-Adriático, corrida a um ritmo baixo e com o mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates) a manter a liderança.
Após os 221 quilómetros entre Cortona e Magliano de Marsi, em Itália, Andresen somou a terceira vitória da temporada e a 10.ª da carreira, ao triunfar em 5:29.22 horas, o mesmo tempo dos belgas Arnaud de Lie (Lotto Intermarché) e Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), segundo e terceiro classificados, respetivamente.
Com chuva na primeira parte da etapa, o pelotão manteve-se completo durante quase todo percurso e o primeiro momento de destaque aconteceu já a 91 quilómetros da meta, quando a corrida esteve momentaneamente neutralizada, devido a uma passagem de nível fechada.
Foi preciso esperar mais quase 30 quilómetros para haver novo momento com mexidas no pelotão, na aproximação ao sprint intermédio, no qual Isaac del Toro conseguiu um segundo de bonificação.
Com este segundo conquistado em Casette, Del Toro passou a ter quatro de avanço sobre o italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 14 sobre o norte-americano Magnus Sheffield (INEOS).
Já nos 25 quilómetros finais, alguns ciclistas tentaram escapar ao pelotão, mas as equipas dos homens mais rápidos acabaram por levar a corrida para o sprint final, no qual Andresen foi o mais forte, com o italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) a ser a desilusão, ao ser apenas sétimo.
Na quinta-feira corre-se a quarta etapa, com 213 quilómetros a ligarem Tagliacozzo a Martinsicuro, com as grandes dificuldades a estarem na primeira metade do percurso, com destaque para a contagem de categoria especial em Valico delle Capannelle, aos 101,5 quilómetros.
