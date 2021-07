Tóquio2020. Suécia vence Estados Unidos em ronda de recordes no futebol feminino

Na estreia no Grupo C da competição, as suecas, finalistas da edição de 2016, bateram de forma inapelável as norte-americanas, recordistas de medalhas de ouro (1996, 2004, 2008 e 2012), graças aos golos de Stina Blackstenius (dois) e Lina Hurtig, e lideram o grupo, com três pontos, os mesmos da Austrália, que bateu a Nova Zelândia por 2-1.



Da mesma forma, o Brasil aplicou uma ‘mão’ cheia (5-0) à China, no Grupo B, com golos de Debinha, Andressa, Beatriz e um ‘bis’ de Marta, a primeira jogadora a marcar em cinco edições seguidas dos Jogos, numa partida na qual também Formiga fez história.



A veterana futebolista ‘canarinha’, de 43 anos, tornou-se a atleta de desportos coletivos com mais participações olímpicas (sete).



Na primeira jornada do Grupo B registou-se outro momento de realce, com a seleção dos Países Baixos, que divide a liderança com as brasileiras, a golear a Zâmbia por expressivos 10-3, naquele que é o encontro com mais golos na história do torneio de futebol feminino dos Jogos Olímpicos.



No Grupo A, o anfitrião Japão empatou 1-1 com o Canadá, enquanto a Grã-Bretanha venceu por 2-0 o Chile. Antes do início do encontro, britânicas e chilenas ajoelharam-se no relvado, em protesto contra o racismo, à semelhança do que fizeram as jogadoras de Suécia, Estados Unidos e Nova Zelândia nos respetivos jogos.



Apesar de a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 apenas se realizar na sexta-feira, a competição arrancou hoje com os torneios de futebol feminino e de softball.



Devido à pandemia de covid-19, os Jogos Olímpicos foram adiados por um ano, decorrendo até 08 de agosto, na capital japonesa.